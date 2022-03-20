سياسة
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زيلينسكي يخطب أمام الكنيست ووزراء بإسرائيل يردون: الأوكرانيون ذبحوا يهوداً
طالب زيلينسكي، تل أبيب بـ"اتخاذ موقف الآن، مساند لأوكرانيا في مواجهة روسيا"، وشبّه الحرب بالمحرقة النازية، فيما هاجمه وزراء إسرائيليون واتهموه بتشويه الحقائق، وقالوا إن "الأوكرانيين ذبحوا يهوداً".
زيلينسكي يخطب أمام الكنيست ووزراء بإسرائيل يردون: الأوكرانيون ذبحوا يهوداً
زيلينسكي شبّه الحرب في بلاده بالمحرقة النازية / AP
20 مارس 2022

هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إسرائيل على خلفية موقفها إزاء العملية العسكرية الروسية على بلاده التي شبهها بـ"المحرقة النازية".

جاء ذلك في خطاب أدلى به زيلينسكي أمام "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي عبر تقنية "زووم"، حسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ونقل المصدر عن الرئيس الأوكراني قوله "إسرائيل لديها القبة الحديدية، أفضل نظام دفاعي. لماذا لم تعطنا سلاحاً؟".

وطالب زيلينسكي، تل أبيب بـ"اتخاذ موقف الآن، مساند لأوكرانيا في مواجهة روسيا".

وأضاف: "لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاماً بإنقاذ اليهود"، مشبّها في عدة نقاط أتى على ذكرها، العملية العسكرية الروسية على بلاده بـ"المحرقة النازية".

وحسب الصحيفة العبرية، انتقد زيلينسكي بشدة سلوك إسرائيل في سياق الحرب، و"رفضها دعم أوكرانيا بشكل فعّال"، حسب قوله.

وأضاف: "يمكن التوسط بين الدول ولكن ليس بين الخير والشر".

واستمع إلى خطاب الرئيس الأوكراني، أكثر من 100 نائب ووزير إسرائيلي، بحسب "يديعوت أحرنوت".

وفي السياق نفسه؛ قال وزراء إسرائيليون، لقناة (12) الخاصة، (لم تسمهم)، إن "خطاب زيلينسكي كان هجوماً صارخاً ومفرطاً على إسرائيل".

ونقلت القناة عن الوزراء قولهم: "خطاب الرئيس الأوكراني لا يعكس الجهد الإسرائيلي في كل القطاعات. تبذل إسرائيل قصارى جهدها لمساعدة الأوكرانيين".

ونقلت "يديعوت" عن وزراء رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية قولهم إن "مقارنة الحرب الروسية بالمحرقة الناية أمر شائن. زيلينسكي شوّه أيضاً دور أوكرانيا في قتل الشعب اليهودي".

وقال مسؤولون رفيعون في إسرائيل أيضاً إن "الأوكرانيين ذبحوا يهوداً، الكثير من اليهود، لقد كان منهم صالحين، لكن الغالبية ذبحوا اليهود، يجب عدم تشويه التاريخ".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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