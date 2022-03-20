أعلنت روسيا مقتل أندريه بالي، نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وفي منشور عبر حسابها في تليغرام قالت يكاترينا أتاباييفا، النائبة في مجلس النواب الروسي، إن "بالي" قُتل خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

وأشارت إلى أن "بالي" تخرّج عام 1992 في المعهد العسكري البحري للسياسة في كييف، لينضم في العام التالي إلى الأسطول الروسي عقب رفضه الانضواء في القوات الأوكرانية.

وأفادت بأن "بالي" الذي يعد من كبار الضباط القدماء في الجيش الروسي، كان قد تولى مهام عسكرية أيضاً خلال حرب جورجيا عام 2008.

وفي 24 فبراير/شباط، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".​​​​​