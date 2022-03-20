بحث رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، ملف الحج والعمرة.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية التركية، في بيان، الأحد، إن أرباش يزور جدة تلبية لدعوة وزارة الحج والعمرة.

وأضافت أن أرباش والربيعة تناولا في لقائهما ملف الحج والعمرة، والتي حالت جائحة كورونا دون تنظيمهما في آخر عامين.

وحضر اللقاء إلى جانب أرباش كل من القنصل التركي في جدة ميته زعيم أوغلو، ونائب رئيس الشؤون الدينية سليم أرغون، ومدير عام مديرية خدمات الحج والعمرة التركي رمزي بيرجان.

ومنذ بداية الوباء، كان تنظيم رحلات الحج والعمرة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل باكستان والهند وإندونيسيا وتركيا وإيران ومصر معلقاً، بسبب ظروف الجائحة.