دعت روسيا، الأحد، القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث تقول موسكو إنها تشهد "كارثة إنسانية مروعة".

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في إفادة وزعتها وزارة الدفاع "ألقوا أسلحتكم".

وأضاف ميزينتسيف "كارثة إنسانية مروعة تحدث.. كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممراً آمناً إلى خارج ماريوبول".

وتابع المسؤول الدفاعي الروسي أن الممرات الإنسانية من ماريوبول سوف تُفتح الساعة 10:00 بتوقيت موسكو في 21 مارس/آذار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوكرانيا أمامها حتى الساعات الأولى من صباح 21 مارس/آذار للرد على طلب تسليم ماريوبول.

- تدمير 89 منشأة أوكرانية

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الجوية التابعة لبلاده دمرت، الأحد، 89 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، الأحد، أن كتيبة "دونباس" التابعة للقوات الأوكرانية انهزمت أمام الجيش الروسي.

وأوضح أن القوات الروسية تقدمت 12 كيلو متراً اليوم.

وأفاد كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت، الأحد 89 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها 4 مراكز قيادة وراجمتي صواريخ و9 مدفعيات و5 مستودعات للقذائف والصواريخ و65 مكاناً لتخزين الأسلحة.

وقال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضاً 7 طائرات مسيرة أوكرانية.

وأردف: "منذ بداية العملية العسكرية، جرى تدمير 214 طائرة مُسيرة أوكرانية، و1483 دبابة ومركبة عسكرية مصفحة، و150 راجمة صواريخ، و584 مدفعاً، فضلاً عن 1279 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

ولم يتسن التأكد من هذه الأرقام من جهة محايدة.

مقتل 6 جنرالات روس

من جانبها، أعلنت أوكرانيا، الأحد، مقتل 6 جنرالات روس كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ميخائيل بودلياك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد.

وأوضح بودلياك أن مقتل جنرالات روس كبار على يد القوات المسلحة الأوكرانية لافت للانتباه.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من روسيا حول هذا الشأن، لكن مصادر روسية مسؤولة كانت قد أعلنت مقتل أندريه بالي، نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.