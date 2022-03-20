تُوج فريق سيدات تركيا بالمركز الأول في الجولة الأوروبية من بطولة كرة الطائرة الثلجية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة الطائرة والتي أقيمت على مدار الأيام الماضية في مركز أرجياس للتزلج بولاية قيصري وسط تركيا.

وشارك في البطولة فرق من تركيا وبلجيكا وفرنسا والمجر وإيطاليا وبولونيا ورومانيا وسويسرا حيث تنافس 18 فريقاً منهم 7 فرق نسائية و11 فريق رجال على المراكز الأولى في البطولة التي باتت تلقى رواجاً عالمياً أكبر في السنوات الأخيرة.

وعن فرق السيدات، احتلت تركيا المركز الأول وتُوج فريقها بالميدالية الذهبية، والمجر المركز الثاني، بينما احتل فريق سيدات إيطاليا المركز الثالث. وفي فئة الرجال، احتلت فرنسا المركز الأول، وتركيا المركز الثاني بينما حلت إيطاليا في المركز الثالث.

واحتضنت منطقة أرجياس التابعة لولاية قيصري البطولة للمرة الرابعة، حيث تضم المنطقة مركز إرجياس للتزلج أحد أهم الوجهات السياحية الشتوية في تركيا والعالم.

وأوضح أوغوز ديغيرمينجي رئيس اتحاد كرة الطائرة الشاطئية والثلجية في تركيا أن البطولة شارك بها 67 رياضياً في 18 فريقاً من 8 دول، موضحاً أن تركيا نظمت بطولة ناجحة على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا التي أثرت على المسابقات الرياضية حول العالم.

وكرة الطائرة الثلجية هي رياضة سنوية تُلعب بين فريقين على ملعب ثلجي، حيث بدأت اللعبة في النمسا كنسخة شتوية لرياضة كرة الطائرة الشاطئية.