سياسة
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سيدات تركيا يُتوّجن ببطولة أوروبا لكرة الطائرة الثلجية المقامة في "قيصري"
احتلت تركيا المركز الأول عن فرق السيدات وتُوّج فريقها "سيدات تركيا" بالميدالية الذهبية في الجولة الأوروبية من بطولة كرة الطائرة الثلجية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة الطائرة والتي أقيمت في مركز أرجياس للتزلج بولاية قيصري وسط تركيا.
سيدات تركيا يُتوّجن ببطولة أوروبا لكرة الطائرة الثلجية المقامة في "قيصري"
فريق سيدات تركيا تُوّج بالمركز الأول في الجولة الأوروبية من بطولة كرة الطائرة الثلجية / AA
20 مارس 2022

تُوج فريق سيدات تركيا بالمركز الأول في الجولة الأوروبية من بطولة كرة الطائرة الثلجية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة الطائرة والتي أقيمت على مدار الأيام الماضية في مركز أرجياس للتزلج بولاية قيصري وسط تركيا.

وشارك في البطولة فرق من تركيا وبلجيكا وفرنسا والمجر وإيطاليا وبولونيا ورومانيا وسويسرا حيث تنافس 18 فريقاً منهم 7 فرق نسائية و11 فريق رجال على المراكز الأولى في البطولة التي باتت تلقى رواجاً عالمياً أكبر في السنوات الأخيرة.

وعن فرق السيدات، احتلت تركيا المركز الأول وتُوج فريقها بالميدالية الذهبية، والمجر المركز الثاني، بينما احتل فريق سيدات إيطاليا المركز الثالث. وفي فئة الرجال، احتلت فرنسا المركز الأول، وتركيا المركز الثاني بينما حلت إيطاليا في المركز الثالث.

واحتضنت منطقة أرجياس التابعة لولاية قيصري البطولة للمرة الرابعة، حيث تضم المنطقة مركز إرجياس للتزلج أحد أهم الوجهات السياحية الشتوية في تركيا والعالم.

وأوضح أوغوز ديغيرمينجي رئيس اتحاد كرة الطائرة الشاطئية والثلجية في تركيا أن البطولة شارك بها 67 رياضياً في 18 فريقاً من 8 دول، موضحاً أن تركيا نظمت بطولة ناجحة على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا التي أثرت على المسابقات الرياضية حول العالم.

وكرة الطائرة الثلجية هي رياضة سنوية تُلعب بين فريقين على ملعب ثلجي، حيث بدأت اللعبة في النمسا كنسخة شتوية لرياضة كرة الطائرة الشاطئية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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