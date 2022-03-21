أرسلت الولايات المتحدة عدداً كبيراً من بطاريات أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" إلى السعودية، لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين، أن إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي.

وأضافت أن الحكومة السعودية لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصةً ضد هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون، مشيرة إلى أن تلبية الطلب تأخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة.

فيما لم تذكر الصحيفة عدد البطاريات التي استلمتها السعودية.

والأحد قالت وزارة الطاقة السعودية إن منشآت نفطية في المملكة تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة.

وتشن جماعة الحوثي من وقت لآخر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف مدنية حيوية في السعودية، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات بشرية.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتقاتل تلك القوات الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.