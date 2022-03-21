سياسة
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140 مليون برميل.. "سوناطراك" الجزائرية تعلن كشفاً نفطياً بشراكة إيطالية
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية وشريكها الإيطالي "إيني"، عن كشف نفطي باحتياطات تقدر بـ140 مليون برميل من النفط الخام.
140 مليون برميل.. "سوناطراك" الجزائرية تعلن كشفاً نفطياً بشراكة إيطالية
ويقع حقل زملة العربي في منطقة حوض بركين، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرقي حاسي مسعود، أكبر مدينة نفطية بالصحراء الجزائرية. / Reuters
21 مارس 2022

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية وشريكها الإيطالي "إيني" الأحد كشفاً نفطياً باحتياطات تقدر بـ140 مليون برميل من النفط الخام، جنوبي البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

جاء ذلك في بيان للشركة الجزائرية، قالت فيه: "تعلن سوناطراك وشريكها إيني الإيطالي نجاحهما في حفر أول بئر استكشافية في محيط زملة العربي، الواقع بحوض بركين".

وأظهرت عملية الحفر اكتشافاً هاماً من النفط الخام خلال مرحلة اختبارات الإنتاج، قدرت بـ7 آلاف برميل يومياً، و140 ألف متر مكعب من الغاز.

وذكر البيان أن سوناطراك وإيني تعملان بتعاون وثيق على تسريع وتيرة مرحلة الإنتاج لهذا الاكتشاف الجديد، من خلال عملية "المسار السريع"، على أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022.

والبئر المكتشف هو الأول من حملة استكشاف تشمل حفر خمسة آبار في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

ويقع حقل زملة العربي في منطقة حوض بركين، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرقي حاسي مسعود، أكبر مدينة نفطية بالصحراء الجزائرية، وتحوز سوناطراك على عقد البحث والاستغلال بحصة 51 في المئة، مقابل 49 لـ "إيني" الإيطالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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