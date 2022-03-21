سياسة
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"لن نستسلم أو نلقي سلاحنا".. أوكرانيا ترفض إنذاراً روسياً لاستسلام ماريوبول
رفضت أوكرانيا ليل الأحد-الاثنين "إنذاراً أخيراً" وجّهته إليها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور بولندا الجمعة.
"لن نستسلم أو نلقي سلاحنا".. أوكرانيا ترفض إنذاراً روسياً لاستسلام ماريوبول
فيريشتشوك: الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك / Reuters
21 مارس 2022

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا" إنّ "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد"، ردّاً على طلب روسيا تسليم مدينة ماريوبول المحاصررة منذ أيام.

ووصفت المطلب الروسي بأنّه "تلاعب متعمّد واحتجاز رهائن حقيقي".

وكانت وزارة الدفاع الروسيّة دعت أوكرانيا إلى إلقاء أسلحتها، وطالبت بردّ مكتوب على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين، من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، في رسالة وزّعتها وزارة الدفاع الروسيّة: "نطلب من السلطات الرسميّة في كييف أن تكون منطقية وأن تُلغي التعليمات المعطاة سابقاً والتي ألزمت الناشطين بالتضحية بأنفسهم وبأن يُصبحوا شهداء ماريوبول".

ووفقا لميزينتسيف، اتّفقت روسيا وأوكرانيا على تأمين مسار يسمح لسكّان ماريوبول بالوصول إلى الأراضي التي تُسيطر عليها كييف في 21 مارس/آذار. وقال "اعتباراً من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (...) تفتح روسيا ممرّات إنسانيّة من ماريوبول نحو الشرق، وبالاتّفاق مع الجانب الأوكراني، نحو الغرب".

وردّت فيريشتشوك على تلغرام: إنّ "المحتلّين يواصلون التصرّف مثل إرهابيّين".

وأضافت: "يقولون إنّهم يوافقون على فتح ممرّ إنساني، وفي الصباح يقصفون مكان الإجلاء. الحكومة تفعل كلّ ما في وسعها. الشيء الأهمّ بالنسبة إلينا هو إنقاذ حياة مواطنينا".

وقبيل ذلك، أعلن البيت الأبيض الأحد أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس سيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة و(أزمة) حقوق الإنسان التي خلّفتها حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا"، مشيرا إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستجري بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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