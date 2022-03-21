تمكّن نصف عمال محطة تشيرنوبل للطاقة النووية من المغادرة أخيراً، بعد احتجازهم رهائن منذ استيلاء القوات الروسية على المنشأة، وفق ما أعلنه مسؤولون أوكرانيون، الأحد.

وغادر 64 عاملاً المحطة بعد احتجازهم نحو ثلاثة أسابيع، واستبدل بهم 46 موظفاً "متطوعاً"، وفق بيان صادر عن المنشأة النووية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مسؤولين أوكرانيين أبلغوهم أن الموظفين الجدد قد حلوا محل القدامى بالفعل، وتولوا المناوبة صباح اليوم.

ووصف المدير العام للوكالة، رافاييل ماريانو غروسي، عودة بعض موظفي تشيرنوبل إلى عائلاتهم بـ"التطور الإيجابي"، مستدركاً: "وإن كان طال انتظاره".

وأضاف: "لقد ظلوا هناك لفترة طويلة جداً، وآمل أن يتمكن باقي الموظفين من المغادرة أيضاً في أقرب فرصة".

وفي اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، سيطرت روسيا على تشيرنوبل، التي شهدت في 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

واحتجزت القوات الروسية العمال رهائن داخل المنشأة، وأجبرتهم على مواصلة العمل تحت رقابتهم.