سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد احتجازهم 3  أسابيع.. روسيا تطلق سراح نصف عمال "تشيرنوبل"
تمكّن نصف عمال محطة تشيرنوبل للطاقة النووية من المغادرة أخيراً، بعد احتجازهم رهائن منذ استيلاء القوات الروسية على المنشأة قبل ثلاثة أسابيع.
بعد احتجازهم 3  أسابيع.. روسيا تطلق سراح نصف عمال "تشيرنوبل"
غادر 64 عاملاً المحطة بعد احتجازهم نحو ثلاثة أسابيع، واستبدل بهم 46 موظفاً "متطوعاً". / Reuters
21 مارس 2022

تمكّن نصف عمال محطة تشيرنوبل للطاقة النووية من المغادرة أخيراً، بعد احتجازهم رهائن منذ استيلاء القوات الروسية على المنشأة، وفق ما أعلنه مسؤولون أوكرانيون، الأحد.

وغادر 64 عاملاً المحطة بعد احتجازهم نحو ثلاثة أسابيع، واستبدل بهم 46 موظفاً "متطوعاً"، وفق بيان صادر عن المنشأة النووية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مسؤولين أوكرانيين أبلغوهم أن الموظفين الجدد قد حلوا محل القدامى بالفعل، وتولوا المناوبة صباح اليوم.

ووصف المدير العام للوكالة، رافاييل ماريانو غروسي، عودة بعض موظفي تشيرنوبل إلى عائلاتهم بـ"التطور الإيجابي"، مستدركاً: "وإن كان طال انتظاره".

وأضاف: "لقد ظلوا هناك لفترة طويلة جداً، وآمل أن يتمكن باقي الموظفين من المغادرة أيضاً في أقرب فرصة".

وفي اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، سيطرت روسيا على تشيرنوبل، التي شهدت في 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

واحتجزت القوات الروسية العمال رهائن داخل المنشأة، وأجبرتهم على مواصلة العمل تحت رقابتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us