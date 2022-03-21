ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، المدعوم من روسيا، وعد بإرسال متطوعين ليبيين إلى أوكرانيا، للقتال بجانب القوات الروسية.

وقبل أيام، أعلن الكرملين فتح باب القتال للسوريين بجانب القوات الروسية.

وترجّح وزارة الدفاع الأوكرانية أن شركة "فاغنر" الروسية للمرتزقة هي التي ستنقل المتطوعين الليبيين.

وبداية الشهر الجاري، تحدثت تقارير أمريكية عن استعانة روسيا بمقاتلين أجانب من سوريا، بعد تزايد احتمال نشوب حروب مدن في أوكرانيا، خاصة في العاصمة كييف.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن روسيا جمعت المقاتلين الأجانب ذوي الخبرة في حرب الشوارع بسوريا، وعرضت عليهم عقوداً برواتب معينة ولفترة محدودة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن تفاصيل عدد المقاتلين السوريين الأجانب وموعد نقلهم إلى أوكرانيا غير معروف.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/الماضي، عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.