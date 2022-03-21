سياسة
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رغم رفضها إدانة روسيا.. الصين تقدّم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين يوان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين اليوم الاثنين إن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يوان (1.57 مليون دولار) لأوكرانيا.
رغم رفضها إدانة روسيا.. الصين تقدّم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين يوان
الصين تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين يوان / Reuters
21 مارس 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين اليوم الاثنين إن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يوان (1.57 مليون دولار) لأوكرانيا.

جاءت تصريحات وانغ في مؤتمر صحفي دوري في بكين. ويأتي ذلك في أعقاب تعهدات سابقة بتقديم مساعدات لأوكرانيا بما في ذلك خمسة ملايين يوان في وقت سابق من هذا الشهر

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال الأحد إن "الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول"، فيما تضغط كييف من أجل إدانة صينية واضحة لما وصفته بـ"الهمجية الروسية".

ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، قوله للصحفيين مساء السبت إن "الصين لن تقبل أبداً أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين".

وقال وانغ إن أهم رسالة بعث بها شي هي أن الصين تمثل دائماً قوة للحفاظ على السلام العالمي.

وفي وقت سابق السبت دعت الرئاسة الأوكرانية الصين إلى الانضمام إلى الدول الغربية في "إدانة الهمجية الروسية" في أوكرانيا، بعد أن سقط عشرات القتلى نتيجة ضربات روسية جديدة شملت استعمال طراز جديد من صاروخ فرط صوتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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