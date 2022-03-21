سياسة
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تحطم طائرة من طراز بوينغ-737 على متنها 133 شخصاً في جنوب غرب الصين
تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين من طراز بوينغ-737 على متنها 133 شخصا قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي في جنوب غرب الصين.
تحطم طائرة من طراز بوينغ-737 على متنها 133 شخصاً في جنوب غرب الصين
تحطم طائرة من طراز بوينغ-737 على متنها 133 شخصاً في جنوب غرب الصين / AFP
21 مارس 2022

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصاً الاثنين في جنوب غرب الصين، على ما نقل التليفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وأفاد تليفزيون CCTV بأن "الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما تسبب في حريق جبلي"، مشيراً إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ولم تدلِ شركة طيران شرق الصين بتعليق فوري على الحادث.

وحتى لحظة نشر الخبر لم تكشف السلطات الصينية إذا تسبب سقوط الطائرة في خسائر بشرية.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وأسفر عن مقتل 42 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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