أظهرت بيانات رفينيتيف تداول الجنيه المصري عند 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين.

وجرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار في اليوم السابق. ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية في وقت سابق اليوم الاثنين.

وينشغل المصريون بموجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية التي تجتاح الأسواق على خلفية أزمة الهجوم الروسي على أوكرانيا، والتي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل بتوجيه الحكومة إلى تسعير الخبز غير المدعوم للمرة الأولى منذ توليه السلطة.

وما حدث، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط والذي تسبّب بموجة ارتفاع قياسية في أسعار الغذاء عالمياً، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

والأسبوع الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير/شباط، مسجلاً النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، معللاً الزيادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.

وبينما يقترب شهر رمضان وتتزيّن الأسواق المصرية لاستقبال الزبائن، يُخشى أن تتغيّر الصورة هذا العام في ظل موجة الغلاء التي تضرب منتجات البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان.