سياسة
2 دقيقة قراءة
على وقع أزمات عالمية.. الجنيه المصري يهبط إلى 18.27 أمام الدولار
أظهرت بيانات رفينيتيف تداول الجنيه المصري عند 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تسبّب في موجة ارتفاع قياسية في أسعار الغذاء عالمياً.
على وقع أزمات عالمية.. الجنيه المصري يهبط إلى 18.27 أمام الدولار
ينشغل المصريون بموجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية التي تجتاح الأسواق على خلفية أزمة الهجوم الروسي على أوكرانيا / AFP
21 مارس 2022

أظهرت بيانات رفينيتيف تداول الجنيه المصري عند 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين.

وجرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار في اليوم السابق. ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية في وقت سابق اليوم الاثنين.

وينشغل المصريون بموجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية التي تجتاح الأسواق على خلفية أزمة الهجوم الروسي على أوكرانيا، والتي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل بتوجيه الحكومة إلى تسعير الخبز غير المدعوم للمرة الأولى منذ توليه السلطة.

وما حدث، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط والذي تسبّب بموجة ارتفاع قياسية في أسعار الغذاء عالمياً، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

والأسبوع الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير/شباط، مسجلاً النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، معللاً الزيادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.

وبينما يقترب شهر رمضان وتتزيّن الأسواق المصرية لاستقبال الزبائن، يُخشى أن تتغيّر الصورة هذا العام في ظل موجة الغلاء التي تضرب منتجات البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us