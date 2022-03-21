سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلة بريطانية تمنح بطل "قيامة أرطغرل" جائزة "أفضل ممثل"
نال الممثل التركي، أنغين ألطان دوزياتان الشهير عربياً بـ"أرطغرل"، جائزة أفضل ممثل والممنوحة من مجلة "SleekAsian" البريطانية الخاصة بعالم الفن.
مجلة بريطانية تمنح بطل "قيامة أرطغرل" جائزة "أفضل ممثل"
مجلة بريطانية تمنح بطل "قيامة أرطغرل" جائزة "أفضل ممثل" / AA
21 مارس 2022

نال الممثل التركي، أنغين ألطان دوزياتان الشهير عربياً بـ"أرطغرل"، جائزة أفضل ممثل والممنوحة من مجلة "SleekAsian" البريطانية الخاصة بعالم الفن.

وبهذه المناسبة، أُقيمت مأدبة عشاء في فندق بالعاصمة البريطانية، لندن، من مواطنين بريطانيين من أصول باكستانية.

وحضر مأدبة العشاء، أعضاء من البرلمان البريطاني، وشخصيات سياسية من المعارضة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القنصل العام التركي في لندن، بكر أوطقو عطاخان.

وقدّم القائمون على المجلة خلال مأدبة العشاء، جائزة "أفضل ممثل" لدوزياتان.

كما نال منتِج مسلسل قيامة أرطغرل، كمال تكدان، جائزة أفضل منتج، حيث استلم الجائزة نيابة عنه ابنته نور بانو تكدان.

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، عقب حفل التكريم، أعرب دوزياتان عن سعادته إزاء تكريمه بهذه الجائزة.

وأضاف أنه سيزور البرلمان البريطاني، تلبية لدعوة تلقاها.

يُشار إلى أن مسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1"، اختتم مسيرته عام 2019 بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة في 71 دولة صُدّر إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة كايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us