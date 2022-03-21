نال الممثل التركي، أنغين ألطان دوزياتان الشهير عربياً بـ"أرطغرل"، جائزة أفضل ممثل والممنوحة من مجلة "SleekAsian" البريطانية الخاصة بعالم الفن.

وبهذه المناسبة، أُقيمت مأدبة عشاء في فندق بالعاصمة البريطانية، لندن، من مواطنين بريطانيين من أصول باكستانية.

وحضر مأدبة العشاء، أعضاء من البرلمان البريطاني، وشخصيات سياسية من المعارضة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القنصل العام التركي في لندن، بكر أوطقو عطاخان.

وقدّم القائمون على المجلة خلال مأدبة العشاء، جائزة "أفضل ممثل" لدوزياتان.

كما نال منتِج مسلسل قيامة أرطغرل، كمال تكدان، جائزة أفضل منتج، حيث استلم الجائزة نيابة عنه ابنته نور بانو تكدان.

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، عقب حفل التكريم، أعرب دوزياتان عن سعادته إزاء تكريمه بهذه الجائزة.

وأضاف أنه سيزور البرلمان البريطاني، تلبية لدعوة تلقاها.

يُشار إلى أن مسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1"، اختتم مسيرته عام 2019 بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة في 71 دولة صُدّر إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة كايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).