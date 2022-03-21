أعلنت الأمم المتحدة مقتل 925 مدنياً أوكرانياً على الأقلّ وإصابة ألفاً و496 آخرين جراء العملية العسكرية الروسية.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان الاثنين، بأن 3 ملايين و489 ألفاً و644 لاجئاً عبروا من أوكرانيا إلى بلدان الجوار بين 24 فبراير/شباط و20 مارس/آذار، أكثر من نصفهم توجهوا نحو بولندا.

وأشارت إلى عبور مليونين و83 ألفاً و854 إلى بولندا، و535 ألفاً و461 إلى رومانيا، و365 ألفاً و197 نحو مولدوفا، لافتة إلى عبور نحو 113 ألف شخص من منطقتَي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا بين 21 و23 فبراير/شباط الماضي.

وأكدت مقتل 925 مدنياً أوكرانياً على الأقلّ وإصابة ألف و496 آخرين، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والمصابين قد يكون أعلى بكثير مما جرى توثيقه.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، استهداف "قاعدة عسكرية لتدريب "مرتزقة أجانب" في منطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا" بصواريخ مجنحة عالية الدقة، مما أسقط نحو 80 قتيلاً.

جاء ذلك في بيان الوزارة اليومي لنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، وأشارت إلى تمكُّنها من قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية، وتسديد ضربات بصواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز "كروز"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وذكر البيان أن "الصواريخ المجنحة الروسية عالية الدقة هاجمت أمس مركزاً لتدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية في معسكر نوفايا ليوبوميركا للتدريب على الأسلحة المشتركة في منطقة ريفني، حيث أوقعت أكثر من 80 قتيلاً من المرتزقة والقوميين".

كما دمَّرَت الصواريخ المجنحة عالية الدقة من الجو مستودع ذخيرة ومقر لواء ميكانيكي بالقرب من قرية سيليتس.

في السياق نفسه أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن عملياتها العسكرية الليلة الماضية بمنطقة دونيتسك قُتل فيها أكثر من 50 مسلحاً، ودُمّرت 3 دبابات و٤ عربات قتال مشاة وقطعتا مدفعية و4 مركبات مدرعة، حسب المصدر ذاته.

استمرار المحادثات

تأتي تلك التطورات فيما أكّد أحد أعضاء الوفد الأوكراني أن المفاوضين الروس والأوكرانيين أجروا مكالمة عبر رابط فيديو لمدة 90 دقيقة الاثنين، وسيواصلون الاجتماع خلال اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن المندوب والمشرع الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله: "نعمل اليوم طوال اليوم".

في سياق آخر أعلنت أوكرانيا الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى نحو 15 ألفاً خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني حول خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط الماضي حتى 21 مارس/آذار الجاري.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تَمكَّن من قتل نحو 15 ألف جندي روسي، وأسقط 97 طائرة و121 مروحية، فضلاً عن تدمير 498 دبابة و1535 مدرعة.

كما ذكر أن الجيش الأوكراني دمَّر 240 مدفعية و45 منظومة دفاع جوي و80 راجمة صواريخ و969 مركبة و60 عربة وقود و24 طائرة مسيَّرة و3 زوارق سريعة.

واعترفت موسكو باستقلال منطقة دونيتسك قبل إطلاقها عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلِّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً في سيادتها".