سياسة
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زيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون مع ترمب تطورات محادثات السلام في إسطنبول
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع عدد من القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تطورات محادثات السلام الجارية في إسطنبول، التي تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
زيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون مع ترمب تطورات محادثات السلام في إسطنبول
زيلينسكي يبحث مع ترمب وقادة أوروبيين تطورات محادثات السلام في إسطنبول / Reuters
16 مايو 2025

جرى الاجتماع عبر مؤتمر هاتفيٍّ مشترك، شارك فيه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وذلك على هامش القمة السادسة للمجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر تليغرام، أن الاجتماع تناول سير محادثات إسطنبول، مؤكداً أن بلاده "مستعدة لاتخاذ أسرع الخطوات الممكنة لتحقيق سلام حقيقي"، وشدد على أن "الموقف الموحد والقوي للمجتمع الدولي في هذا الملف يحظى بأهمية بالغة".

وجدد الرئيس الأوكراني رفضه أي وقف مشروط لإطلاق النار، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية على روسيا من أجل التوصل إلى وقف شامل وغير مشروط للعمليات العسكرية.

وقال: "يجب أن يتواصل الضغط على روسيا حتى تُظهر جديةً واستعداداً حقيقياً لإنهاء الحرب"، مقدماً شكره للدول والمنظمات التي تواصل دعم أوكرانيا في مختلف المجالات.

يأتي هذا اللقاء في ظل جهود دولية حثيثة لإعادة إحياء المفاوضات بين موسكو وكييف، حيث تلعب تركيا دور الوسيط وتستضيف جزءاً من هذه المحادثات.

وتؤكد أوكرانيا أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها، وسط تحفظ روسي على مطالب غربية وأوكرانية بوقف فوري لإطلاق النار شرطاً لبدء مفاوضات جادّة.

مصدر:TRT ARABI
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