استدعت روسيا الاثنين السفير الأمريكي لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات الرئيس جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" بسبب هجومه على أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها دفعت العلاقات الروسية-الأمريكية إلى "حافة القطيعة".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأمريكي أن "هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أمريكي والتي لا تليق برجل دولة من الصفّ الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأمريكية على حافة القطيعة".

جاء في البيان أن السفير الأمريكي جون ساليفان سُلّم رسالة احتجاج رسمية بشأن "تصريحات غير مقبولة" أدلى بها بايدن مؤخراً.

وأشارت الوزارة إلى أنها حذّرت السفير من أن "الإجراءات العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستلقى رداً حازماً".

ومساء الأربعاء الماضي أعلن الرئيس الأمريكي عن اعتقاده أن بوتين "مجرم حرب"، بسبب عملية بلاده العسكرية ضد أوكرانيا.

جاءت تصريحات بايدن بعد يوم من تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يسعى لدعم التحقيق في ارتكاب الرئيس الروسي "جرائم حرب" في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وفي تطور آخر قررت محكمة في العاصمة الروسية موسكو الاثنين، حظر منصتَي فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة "ميتا" الأمريكية بعد اتهامها بـ"التطرف".

وجاء في قرار المحكمة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق "واتساب".

ووفقاً للمدعين العامّين فإن المنصتين المذكورتين تجاهلتا طلبات إزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا، كما رفضتا حذف دعوات لتجمعات غير مصرح بها.

وأوضح المدّعون العامّون أن "المعلومات المتطرفة المنشورة عبر المنصتين تهدّد الأفراد والمجتمع ككل"، لافتين إلى أن الشركة المالكة "انتهكت قواعدها من خلال السماح بنشر دعوات لقتل أفراد الجيش الروسي".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.