قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن نحو 6.5 مليون شخص شُرّدوا داخل أوكرانيا في نتيجة مباشرة للحرب، مستشهدة بتَقَصٍّ للأمر أجرته في الفترة من 9 إلى 16 مارس/آذار.

وقال المدير العامّ للمنظمة أنطونيو فيتورينو: "حجم المعاناة الإنسانية والتشريد القسري بسبب الحرب يتجاوز بكثير التخطيط لأسوأ الاحتمالات"، وأضاف أن فرق المنظمة الدولية للهجرة تقدّم المساعدة لآلاف الأشخاص، ولكن لا يزال من الصعب الوصول إلى الموجودين في المناطق الأكثر تضرراً.

3.5 مليون لاجئ

وفرّ نحو 3,5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، حسبما أفادت الأمم المتحدة الاثنين. وغادر عشرة ملايين شخص، أي نحو ربع سكان أوكرانيا، منازلهم هرباً من الحرب "المدمّرة" التي تشنّها روسيا، وفق ما أعلنه الأحد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

- 3,489,644 لاجئاً

أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3,489,644 شخصاً هربوا من أوكرانيا، في آخر تحديث للأرقام قرابة الساعة 12:00 بتوقيت غرينيش، أي بزيادة 100,600 شخص منذ التعداد الأخير الأحد.

ونحو 90% من الفارّين هم نساء وأطفال، أمّا الرجال الذين تتراوح سنهم بين 18 و60 عاماً، فقد تستدعيهم الدولة للقتال، لذلك فعليهم البقاء في بلادهم.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن بين الفارين أكثر من 1,5 مليون طفل.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 186 ألفاً من مواطني دول أخرى فروا من أوكرانيا.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يغادر أربعة ملايين شخص أوكرانيا، هرباً من الحرب.

قبل الغزو كانت أوكرانيا تضمّ نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014 والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.