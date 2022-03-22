سياسة
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إعلام إسرائيلي: لقاء ثلاثي بين السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ
قالت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، إن لقاءً ثلاثياً عُقد في شرم الشيخ المصرية جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري ووليّ عهد أبو ظبي، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من القاهرة أو أبو ظبي أو تل أبيب حول اللقاء.
إعلام إسرائيلي: لقاء ثلاثي بين السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ
بينيت التقى السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية
22 مارس 2022

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، أن لقاءً ثلاثياً جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت قناة كان الرسمية الإسرائيلية مساء الاثنين، إن رئيس الوزراء بينيت وصل إلى القاهرة ويلتقي الرئيس السيسي في زيارة لم يُعلَن عنها مسبقاً، وأشارت القناة إلى أن "بينيت والسيسي ومحمد بن زايد التقوا في شرم الشيخ على وقع الاتفاق النووي المتبلور مع إيران"، بلا مزيد من التفاصيل.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن بينيت وصل إلى مصر على رأس وفد يضمّ كلّاً من مستشار الأمن القومي إيال حولتا، ومستشارته للشؤون السياسية شمريت مئير، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، وسط ترجيحات بأن تشمل المباحثات محاور أوسع من خط الطيران المباشر الذي أُعلنَ عنه مؤخراً بين شرم الشيخ وتل أبيب.

وبالتزامن مع زيارة بينيت، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وليّ عهد أبو ظبي، وصل الاثنين إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في زيارة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيس السيسي كان في استقبال بن زايد لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ، ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الزيارة غير المعلنة مسبقاً.

فيما قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وبن زايد عقدا جلسة مباحثات موسَّعة بحضور وفدَي البلدين. وأكد السيسي "حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات".

وأفادت الرئاسة المصرية بأن مباحثاتهما تناولت "عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين حول سبل التعامل مع تلك الملفات".

وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية في القاهرة ولا أبو ظبي ولا تل أبيب بشأن عقد لقاء ثلاثي بينهم في مصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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