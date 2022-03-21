سياسة
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زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستُعرَض على استفتاء شعبي في أوكرانيا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين، أن أي "تسوية" يُتوصل إليها في إطار المفاوضات مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.
زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستُعرَض على استفتاء شعبي في أوكرانيا
زيلينسكي قال إن الجميع أدرك أن أوكرانيا ليس بإمكانها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" / AFP
21 مارس 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، إن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وأكد لموقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري: "شرحت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمَل) وقد تكون تاريخية (...) سنعرضها على استفتاء".

وأضاف: "الشعب يجب أن يدلي برأيه في أشكال معينة من التسويات. وفحوى (هذه التسويات المحتملة) رهن بمناقشاتنا" مع الروس.

وتحدث زيلينسكي مطولاً عن مسألة حلف شمال الأطلسي المحورية التي أقر الرئيس الأوكراني بشأنها في الفترة الأخيرة بأن بلاده لن تتمكن من الانضمام إليه.

وأوضح: "لقد أدركنا جميعاً ذلك. نحن غير مقبولين (في الحلف) لأنهم (أعضاء الحلف) يخافون من روسيا. هذا كل ما في الأمر، ويجب أن نهدأ ونقول : حسن، يجب إعطاء ضمانات أمنية أخرى".

وشدد على وجود "دول في حلف شمال الأطلسي تريد أن تكون ضامنة لأمن (أوكرانيا) (...) ومستعدة لبذل كل ما ينبغي للحلف بذله لو كنا أعضاء فيه. وأظن أن هذه تسوية طبيعية".

وتؤكد موسكو أنها تريد الحصول على ضمانة بأن أوكرانيا لن تنضم يوماً إلى حلف شمال الأطلسي الذي شُكل لحماية أوروبا من تهديد الاتحاد السوفييتي إبان الحرب البادرة وتوسع تدريجياً وصولاً إلى حدود روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التامّ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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