نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين مزاعم موسكو بوجود أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذراً من أن مزاعم روسيا قد تكون ذريعة لاستخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع المديرين التنفيذيين لشركات أمريكية في البيت الأبيض.

وأكد بايدن أن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لم يكن موحداً أكثر مما هو عليه الآن إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعتقد أبداً أن دول الحلف يمكن أن تكون متحدة إلى هذا الحد، الناتو متحد أكثر من أي وقت مضى، والسبب الأكبر هو بوتين".

وأوضح أن الولايات المتحدة قدّمت ملياري دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا في آخر عام.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا استخدمت في أوكرانيا صواريخ فرط صوتية التي يستحيل اعتراضها.

وفي 7 مارس/آذار الحالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وجود 30 مختبراً بيولوجياً للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا.

ولاحقاً، نفت واشنطن صحة الاتهامات الروسية لها بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".