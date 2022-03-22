قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إنه لن يمكن التفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكرر زيلينسكي ما أقرّ به في وقت سابق هذا الشهر حول أن أوكرانيا قد لا تحصل حالياً على عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع موقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري: "أعتقد أنه إلى أن يحين الوقت الذي نعقد فيه اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الروسي.. لن يمكنكم حقاً فهم ما هم مستعدون لفعله لوقف الحرب".

ويسعى زيلينسكي منذ عام تقريباً إلى لقاء بوتين، لكن الأخير يرفض ويصر على طلبه بأن ينهي نظيره الأوكراني "الحرب الأهلية" في بلاده مع المناطق الانفصالية المرتبطة بموسكو.

وقال زيلينسكي في المقابلة: "أنا على استعداد لأن أثير قضية الأراضي المحتلة في اجتماع مع رئيس روسيا، لكنني على يقين بأن هذا الاجتماع لن يتمخض عن حل (لها)".

وأضاف أنه سيتعين قبل التعامل مع أمور كهذه الوفاء بشروط عدة، لا سيما وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

وأردف بأن "أي محاولة لإنهاء حرب، لا بد أن يصاحبها وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات.. لا بد من التوصل إلى تسويات تضمن أمننا بشكل أو بآخر".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تدرك تماماً أنها لا يمكنها الانضمام إلى حلف الناتو في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن دول الحلف "تدرك أنها لا تريد قتال روسيا وبالتالي لا يمكنها ضمنا.. علينا أن نتكيف مع ذلك‬".

"استفتاء شعبي"

وأكّد الرئيس الأوكراني أن أي "تسوية" لوضع حد للنزاع مع روسيا يجب أن تُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وتابع: "شرحت لكل المجموعات التفاوضية أنه عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية.. سنعرضها على استفتاء.. فالشعب يجب أن يدلي برأيه في شكل التسوية. وفحوى (هذه التسويات المحتملة) رهن بمناقشاتنا مع الروس".

"جرائم حرب"

وعلى صعيدٍ موازٍ، أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، ارتكاب القوات الروسية "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وقال كيربي في الإيجاز الصحفي اليومي الاثنين إن روسيا لا تزال غير قادرة على دخول مدن مثل خاركوف وماريوبول وتشرنيغوف وكييف، لافتاً إلى أن ذلك يثير غضب الجيش الروسي أكثر.

وذكر كيربي أن القصف الروسي تسبب في دمار كبير وخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف: "بالتأكيد نرى أدلة واضحة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب، ونساعد في جمع أدلة على ذلك".

كما قال مسؤول كبير في البنتاغون إن روسيا كثّفت عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا لمواجهة مقاومة القوات الأوكرانية التي تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي في البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال مؤتمر صحفي: "خلال اليومين الماضيين شهدنا زيادة في النشاط الجوي من الجانبين".

وأضاف أن "الروس نفذوا أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الـ24 الماضية وكثف الأوكرانيون أيضاً وتيرة طلعاتهم الجوية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".