سياسة
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"حصلت عليها سراً".. هل تسعى واشنطن لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي سوفييتية؟
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تسعى لتزويد أوكرانيا ببعض أنظمة الدفاع الجوي السوفييتية الصنع التي حصلت عليها سراً قبل عقود.
"حصلت عليها سراً".. هل تسعى واشنطن لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي سوفييتية؟
الولايات المتحدة تسعى لتزويد أوكرانية بمنظومات دفاعية سوفييتية منها SA-8
22 مارس 2022

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تزوّد أوكرانيا ببعض أنظمة الدفاع الجوي السوفييتية الصنع التي حصلت عليها سراً قبل عقود، لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني على صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن تلك الأنظمة تشمل SA-8، التي حصلت عليها الولايات المتحدة كي تتمكن من فحص التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الروسي والتي صدّرتها موسكو إلى دول مختلفة حول العالم.

ولا تعدّ هذه الأسلحة غريبة على الجيش الأوكراني الذي ورث هذا النوع من المعدات بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

ورفض البنتاغون التعليق على أي قرارات بخصوص ترسانة الأسلحة السوفييتية غير المعروفة التي تملكها واشنطن، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن تزويد أوكرانيا بأسلحة من شأنها تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

واستطاعت الولايات المتحدة على مدار عقود الوصول إلى عدد صغير من أنظمة الدفاع الصاروخي السوفييتي كي يتمكن خبراء الاستخبارات الأمريكية من فحصها وفهم التقنيات المشغّلة لها.

وأصبحت تلك الأنشطة السرية محطّ اهتمام الرأي العام منذ عام 1994 عندما شوهدت طائرة نقل سوفييتية الصنع في مطار هانتسفيل بولاية ألاباما على مرمى البصر من طريق سريع رئيسي.

وكُشِف لاحقاً عن أن الطائرة كانت تحمل نظام دفاع جوي من طراز S-300 كانت الولايات المتحدة قد حصلت عليه في بيلاروسيا كجزء من مشروع سري بمشاركة مقاول في البنتاغون بتكلفة 100 مليون دولار، وفقاً لما أفاد به مسؤول سابق شارك في المهمة.

وتعدّ منظومة S-300 التي يطلق عليها الناتو SA-10، نظام دفاع جوي متقدم طويل المدى يهدف إلى الحماية من الهجمات الجوية على نطاق واسع.

أمّا SA-8 فهو نظام دفاع جوي تكتيكي قصير المدى مصمم للتحرك مع القوات البرية وتوفير غطاء من الطائرات والمروحيات، لكنها منظومة سهلة الحركة ومن السهل إخفاؤها.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي
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