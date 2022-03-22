سياسة
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السعودية تطلق أكبر خطة لاستقبال المعتمرين في رمضان.. ما تفاصيلها؟
أطلقت السعودية أكبر خطة تشغيلية في تاريخها لموسم شهر رمضان، في أول عودة للحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا، باستثمار كافة الجهود البشرية والتقنية لراحة المعتمرين والزوار وضمان سلامتهم.
السعودية تطلق أكبر خطة لاستقبال المعتمرين في رمضان.. ما تفاصيلها؟
حرصت الخطة على تنويع المبادرات والبرامج والخدمات، لتحقيق أقصى مراحل الراحة للزوار، حتى يؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر / AFP
22 مارس 2022

أعلنت السعودية، انطلاق أكبر خطة تشغيلية في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين، لموسم شهر رمضان لعام 1443هـ/2022م، في أول عودة للحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وذكرت أن الخطة أعلنها رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، في مكة المكرمة أمس الاثنين.

وأكد السديس اتخاذ كافة إجراءات الوقاية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير المستمرة في ذروة الجائحة وبعدها.

كما أشار إلى أن الخطة حرصت على تنويع المبادرات والبرامج والخدمات، لتحقيق أقصى مراحل الراحة للزوار، حتى يؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر.

واعتمدت الخطة أيضاً على تقنيات الذكاء الصناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات، وتوفير تلك الخدمات بكافة اللغات العالمية.

كما أُدخل عديد من الروبوتات الذكية التي تسهم في خدمة الزوار بشكل فعال، ونُشرت في أرجاء المسجد الحرام لتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بالمعتمرين والقاصدين في شهر رمضان.

بالإضافة إلى تلك التقنيات، يعمل قرابة 12 ألف عامل وعاملة خلال شهر رمضان.

أيضاً ستعادُ الموائد الرمضانية وقوافل ماء زمزم، مع الحفاظ على كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الصائمين وقت إفطارهم.

يذكر أن شهر رمضان المقبل هو الأول منذ عامين الذي سيشهد عودة المعتمرين وزوار بيت الله دون تباعد جسدي أو إجراءات تقلل من كثافة الحضور، بعد رفع المملكة كافة التدابير التي كانت موجودة بسبب الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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