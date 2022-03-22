سياسة
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تركيا تنفي مزاعم مناقشة إجراءات "بناء الثقة" مع إدارة جنوب قبرص
أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بعدم صحة الأنباء المتداولة حول مفاوضات مع إدارة جنوب قبرص بهدف "بناء الثقة"، مؤكدة أن "ما يسمى إجراءات بناء الثقة التي تدعيها إدارة جنوب قبرص، هي المقترحات غير الجادة التي جُرّبت في الماضي".
تركيا تنفي مزاعم مناقشة إجراءات "بناء الثقة" مع إدارة جنوب قبرص
مصادر بالخارجية التركية تنفي صحة الأنباء المتداولة حول إجراءات "بناء الثقة" مع إدارة جنوب قبرص / AA
22 مارس 2022

نفت مصادر بوزارة الخارجية التركية، صحة الأنباء التي تتحدث عن أن إدارة جنوب قبرص تتفاوض مع أنقرة بشأن إجراءات "بناء الثقة" بينهما فيما يتعلق بمسألة جزيرة قبرص.

وقالت المصادر إن "ما يسمى إجراءات بناء الثقة التي تدعيها إدارة جنوب قبرص، هي المقترحات غير الجادة التي جُرّبت في الماضي".

وأضافت أن تلك المقترحات باءت بالفشل، ولا تهدف سوى إلى إبعاد القضية القبرصية عن جوهرها.

وأشارت إلى أن إدارة جنوب قبرص تستهدف بتلك المقترحات الحقوق المكتسبة لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضحت المصادر أن أجندة تركيا الحالية تجاه القضية القبرصية تتضمن إعادة تأكيد الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك عام 1960، والمتمثلة في المساواة بالسيادة والوضع الدولي المتساوي لهم.

يذكر أن إدارة جنوب قبرص تبحث عن دعم أطراف ثالثة لمقترحاتها المتمثلة في إعادة منطقة مرعش لسيادتها مقابل فتح مطار أرجان برعاية الأمم المتحدة، وميناء غازي ماغوسا تحت رقابة الأمم المتحدة، للأنشطة التجارية لجمهورية قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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