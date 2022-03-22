أبرمت الشرطة الاسرائيلية مع نظيرتها المغربية اتفاق تعاون لتسليم مطلوبين مقيمين بالمغرب.

وقالت القناة الاسرائيلية “13” الاثنين إنه رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين البلدين، فقد استطاعت الشرطة الاسرائيلية إبرام اتفاق تعاون مع السلطات الأمنية المغربية حول تسليم "المجرمين"، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين .

وأضافت القناة أنه خلال الأيام القادمة، يُتوقع أن تحدث تطورات كبيرة فيما يتعلق بهذا التعاون، وأن نرى وصول المطلوبين إلى إسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلاناً مشتركاً" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي-أمريكي إلى العاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.