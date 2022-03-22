أفادت قناة "ABC نيوز" بأن جامعة فلوريدا الأمريكية أزالت اسم الفيلسوف الألماني كارل ماركس من قاعة دراسية كانت تحمل اسمه واستبدلت باسمه رقماً فقط.

وفي بادئ الأمر، أشار تقرير لموقع Campus Reform الأمريكي إلى أن الأسماء أزيلت من جميع القاعات التي تحمل أسماء منظرين وأدباء وسياسيين تاريخيين، مثل وليام شكسبير والمهاتما غاندي وبنجامين فرانكلين.

ولكن بعد ذلك تلقى الموقع رسالة من مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالجامعة هيسي فرنانديز، تؤكد أن الأسماء الأخرى أزيلت دون قصد، وأن اسم كارل ماركس فقط هو الذي أزيل من غرفة دراسة جماعية.

وأوضحت الجامعة: "بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا وأماكن أخرى من العالم، قررنا أنه من المناسب إزالة اسم كارل ماركس الذي وُضِع على غرفة دراسة جماعية في جامعة فلوريدا في عام 2014".

وقبل إزالة اسمه، كانت لوحة على باب القاعة المذكورة تقول إن ماركس "فيلسوف واقتصادي راديكالي وناقد ثوري. إن المدى الفريد لتأثير تفسير ماركس المادي لأساليب عمل المجتمع والاقتصاد والتاريخ، جعلت النظرية الماركسية توسع حتماً تأثيرها إلى النقد الأدبي".