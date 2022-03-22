سياسة
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هل تستغل إسرائيل هجرة يهود أوكرانيا لتعزيز استيطان صحراء النقب؟
مسؤول إسرائيلي بارز يدعو إلى استغلال هجرة يهود أوكرانيا، لتوسيع الاستعمار وبناء قرى يهودية جديدة وتوطينهم في صحراء النقب.
هل تستغل إسرائيل هجرة يهود أوكرانيا لتعزيز استيطان صحراء النقب؟
فلسطيني يقف في مواجهة جنود إسرائيليين بصحراء النقب - صورة أرشيفية / AP
22 مارس 2022

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن رئيس مجلس "رمات النقب" الإقليمي، عيران دورون، يرى أن تدفق اللاجئين اليهود الأوكرانيين إلى إسرائيل، فرصة ذهبية لإحياء استعمار صحراء النقب.

ومقارنةً بالهجرات الجماعية عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، يدعو دورون إلى استراتيجية شبيهة بما نفذه وزير البناء والإسكان حينها، أرييل شارون، بتوجيه اللاجئين حينها إلى النقب، وهو "ما يجب أن يحدث حالياً مع اليهود القادمين من أوكرانيا" على حد قوله.

يعزز دورون طرحه باستلهام رؤية ديفيد بن غوريون، ويوضح قائلاً: "كجزء من برنامج أطلقته حركة الكيبوتس والمجلس الإقليمي في رمات النقب الذي أترأسه، يمكن أن نوفر استجابة سريعة لمئات العائلات اليهودية القادمة من أوكرانيا وترغب بالاستقرار في إسرائيل".

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن قرار بناء بلدة جديدة على الحدود المصرية، موجود على طاولة الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، لكنه يعاني من العقبات البيروقراطية، و"ربما حان الوقت والفرصة لتنفيذه"، على حد وصفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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