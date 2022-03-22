أعلن وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، الثلاثاء، احتجاز 78 طائرة مدنية في الخارج تابعة لشركات طيران روسية، جراء العقوبات المفروضة على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا.

وأوضح سافليليف في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، أنه قُبيل العقوبات الغربية الأخيرة كانت روسيا تمتلك 1397 طائرة، مشيراً إلى أنها فقدت 78 منها نتيجة العقوبات.

وأشار إلى أن نحو 800 طائرة أجنبية سُجّلت في روسيا وهي مؤمّنة لدى الشركات الروسية.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في 14 مارس/آذار الجاري، قانوناً يمنح الإذن للشركات الروسية المستأجِرة للطائرات الأجنبية بتسجيلها كممتلكات لها.

كما أن بعض شركات الطيران الروسية والشركات السياحية، أوقفت رحلاتها الدولية بسبب مخاطر الاستيلاء عليها من شركات غربية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا لنزع سلاحها ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تبعه عقوبات اقتصادية دولية على موسكو.