سياسة
2 دقيقة قراءة
السجن 9 سنوات للمعارض الروسي نافالني..  والأخير: بوتين يخشى الحقيقة
حُكم على المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الثلاثاء، بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"الاحتيال وإهانة قاضية". واعتبر نافالني أن القضية أُقيمَت ضده بدوافع سياسية.
السجن 9 سنوات للمعارض الروسي نافالني..  والأخير: بوتين يخشى الحقيقة
الحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 9 سنوات / Reuters
22 مارس 2022

قضت محكمة روسية الثلاثاء بسجن المعارض أليكسي نافالني 9 سنوات، على خلفية اتهامه بتهم جديدة متعلقة "بالاحتيال وإهانة قاضية".

وكان الادعاء العامّ وجَّه إلى المعارض الروسي نافالني تُهَم احتيال جديدة، من شأنها أن تؤدي إلى معاقبته بالسجن لمدة قد تبلغ 13 عاماً، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن نافالني "ارتكب احتيالاً وسرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة".

وعُقدت جلسة النطق بالحكم ضدّ نافالني في مجمع السجن المحتجَز داخله قرب العاصمة الروسية موسكو.

وسيُمضِي نافالني عقوبته في "مجمع إصلاحي خاضع لنظام قاسٍ"، وهو مكان معزول والظروف فيه أكثر صرامة منها في المجمعات "العامة" مثل بوكروف حيث هو محتجَز حالياً.

كانت النيابة الروسية طلبت الأسبوع الماضي رفع عقوبة السجن التي يقضيها المعارض، ومدتها سنتان ونصف، إلى أكثر من 13 عاماً.

وتَعهَّد نافالني بمواصلة معركته ضد الكرملين، وقال إن الرئيس فلاديمير بوتين "يخشى الحقيقة"، وذلك في سلسلة تغريدات نُشرت بعد الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.

وكتب نافالني: "بوتين يخشى الحقيقة، كنت دائما أقول ذلك. تبقى محاربة الرقابة وكشف الحقيقة لشعب روسيا أولويتنا".

ووُقِف نافالني في يناير/كانون الثاني 2021 عند عودته إلى البلاد، وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصفاً في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us