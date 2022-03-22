قال إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن المنتجات الدفاعية لبلاده حظيت باهتمام كبير في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2022".

وأوضح دمير في تصريح للوكالة الأناضول الثلاثاء، أن تركيا شاركت مشاركة كبيرة كما فعلت في السنوات السابقة، وتركت بصمة بارزة من خلال منتجاتها، وفي مقدمتها المسيَّرات والمنصَّات الجوية وغيرها من المنتجات الدفاعية.

وأضاف أن المشاركة التركية لاقت ترحيباً من السلطات القطرية، مشيراً إلى زيادة تعزيز مستوى الصداقة بين البلدين في إطار المعرض.

وذكر أنه خلال اللقاءات الثنائية بين مسؤولي البلدين، بُحثَت المشاريع الجارية في مختلف المجالات، التي ستُنفَّذ مستقبلاً.

والاثنين انطلقت في العاصمة القطرية فاعليات النسخة السابعة من معرض الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2022".

ويُقام المعرض في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، وتستمرّ فاعلياته 3 أيام حتى 23 مارس/آذار الجاري.

ويُشارك في المعرض ما يزيد على 200 جهة من أكثر من 20 دولة.

وبين المشاركين 32 شركة صناعات دفاعية تركية، بالتنسيق مع هيئة الصناعات الدفاعية، وبدعم من جمعية "مصدِّري صناعة الدفاع والطيران" التركية.