سياسة
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مسؤول تركي: اهتمام كبير بمنتجاتنا الدفاعية في معرض "ديمدكس 2022"
لاقت المشاركة التركية في معرض مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2022" اهتماماً كبيراً من السلطات القطرية، ووفق رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، فإن مشاركة بلاده تركت بصمة بارزة من خلال منتجاتها، وفي مقدمتها المسيَّرات.
مسؤول تركي: اهتمام كبير بمنتجاتنا الدفاعية في معرض "ديمدكس 2022"
يُقام المعرض في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، وتستمرّ فاعلياته 3 أيام حتى 23 مارس/آذار الجاري / AA
22 مارس 2022

قال إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن المنتجات الدفاعية لبلاده حظيت باهتمام كبير في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2022".

وأوضح دمير في تصريح للوكالة الأناضول الثلاثاء، أن تركيا شاركت مشاركة كبيرة كما فعلت في السنوات السابقة، وتركت بصمة بارزة من خلال منتجاتها، وفي مقدمتها المسيَّرات والمنصَّات الجوية وغيرها من المنتجات الدفاعية.

وأضاف أن المشاركة التركية لاقت ترحيباً من السلطات القطرية، مشيراً إلى زيادة تعزيز مستوى الصداقة بين البلدين في إطار المعرض.

وذكر أنه خلال اللقاءات الثنائية بين مسؤولي البلدين، بُحثَت المشاريع الجارية في مختلف المجالات، التي ستُنفَّذ مستقبلاً.

والاثنين انطلقت في العاصمة القطرية فاعليات النسخة السابعة من معرض الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2022".

ويُقام المعرض في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، وتستمرّ فاعلياته 3 أيام حتى 23 مارس/آذار الجاري.

ويُشارك في المعرض ما يزيد على 200 جهة من أكثر من 20 دولة.

وبين المشاركين 32 شركة صناعات دفاعية تركية، بالتنسيق مع هيئة الصناعات الدفاعية، وبدعم من جمعية "مصدِّري صناعة الدفاع والطيران" التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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