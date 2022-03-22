أعلنت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية)، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طعن بمدينة بئر السبع إلى أربعة أشخاص، في حين أُصيب اثنان آخران على الأقل، أحدهما في حالة خطرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أعلنت مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في عملية الطعن ببئر السبع، قبل أن يرتفع عدد القتلى لاحقاً إلى أربعة أشخاص.

ونقلت هيئة البث (رسمية) عن نجمة داود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) قولها إن المهاجم قتل ثلاث نساء ورجلاً.

وذكرت هيئة البث أنه "حُيّد منفّذ الهجوم" بلا مزيد من الإيضاحات.

فيما أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المهاجم خرج من مركبته وطعن رجلًا وامرأة، قبل أن يقوم أحد المارة أطلق النار على المهاجم الذي لم يتم تحديد مصيره.

وقالت القناة (13) الخاصة إن الهجوم وقع في مركز تجاري بالمدينة، وإن من بين المصابين عاملة في محطة وقود.

ويتزايد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي شهد اعتداءات إسرائيلية في القدس المحتلة العام الماضي، وامتدت الأحداث لتشمل حرباً عدوانية شنتها إسرائيل على قطاع غزة، قُتل فيها أكثر من 200 فلسطيني.