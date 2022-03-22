سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تنتقد وثيقة "البوصلة الاستراتيجية" للاتحاد الأوروبي.. ما السبب؟
أصدرت الخارجية التركية بياناً الثلاثاء، تنتقد فيه وثيقة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدّها الاتحاد الأوروبي، والتي، حسبما أشارت، تتعارض مع معايير الاتحاد وتنافي القوانين والأعراف الدولية.
تركيا تنتقد وثيقة "البوصلة الاستراتيجية" للاتحاد الأوروبي.. ما السبب؟
الخارجية التركية / AA
22 مارس 2022

انتقدت وزارة الخارجية التركية وثيقة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدها الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الوثيقة تجعل التكتل جزءاً من المشكلات شرقي المتوسط، لا الحلول.

وتُعَدّ الوثيقة دليلاً على تطوير قدرات الاتحاد الأوروبي في مجالَي الأمن والدفاع، واتخاذ القرارات على هذا الصعيد.

وأشارت الخارجية التركية في بيان الثلاثاء، إلى موافقة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد أمس الاثنين على الوثيقة.

ولفتت إلى أن الجزء المتعلق بشرقي المتوسط في الوثيقة، المتضمن إشارة إلى تركيا، يتجاهل حقوق أنقرة والقبارصة الأتراك في هذا البحر، ومن الواضح أنه أملَته اليونان والشطر الرومي من قبرص على الاتحاد، اللتان لديهما ادعاءات متطرفة بخصوص حدود مناطق الصلاحية البحرية في المنطقة.

وشدّدَت على أن الوثيقة بصيغتها الحالية منافية للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومنفصلة عن الواقع.

ولفتت إلى أن الوثيقة لا يمكن وصفها بـ"البوصلة" لأنها لا ترشد إلى الاتجاه الصحيح، كما أنه من الصعوبة بمكان نعتها بـ"الاستراتيجية".

وأكدت أن الوثيقة التي تُغفِل الحقائق بشكل صارخ وتتعامل مع تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بنظرة سطحية، بل تُعَدّ خطوة غير موفقة للاتحاد وتنمّ عن غياب للرؤية.

وتتضمن مسودة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدها جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، 4 عناصر رئيسية تشمل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، وتحسين قدراته الدفاعية، وتمكينه من مقاومة الأزمات وإقامة شراكات مع دول ثالثة.

ووفقاً لبيان مجلس الشؤون الخارجية، تقدّم الوثيقة توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ مع جدول تنفيذ واضح للاتحاد الأوروبي للعمل بحسم في الأزمات وتعزيز أمنه.

وتسلط الوثيقة، التي تحدد التهديدات والتحديات الجديدة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، الضوء على مفاهيم مثل "الشراكة القوية بين الناتو والاتحاد الأوروبي، والوحدة السياسية، والانسجام، والتكامل" بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us