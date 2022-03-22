سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد عامين من الإجراءات.. "تسلا" تفتتح أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا
احتفت شركة تسلا للسيارات الكهربائية اليوم الثلاثاء، بافتتاح أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا، بعد سنتين من الإجراءات الإدراية واجهت فيهما كثيراً من العقبات القانونية.
بعد عامين من الإجراءات.. "تسلا" تفتتح أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا
  افتتاح أول مصنع أوروبي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في ألمانيا / DPA
22 مارس 2022

افتتحت شركة تسلا مصنعاً ضخماً للسيارات الكهربائية قرب برلين اليوم الثلاثاء، بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات.

وغرّد رئيس الشركة إيلون ماسك بعد الافتتاح الذي شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية بالألمانية: "دانكي دويتشلاند!" التي تعني "شكرا ألمانيا".

وأدى الملياردير الأمريكي رقصة صغيرة في أثناء عمليات التسليم، معيداً إحياء ذكريات الرقصة المحرجة التي أداها خلال حفلة افتتاح في شنغهاي عام 2020 انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.

ويأتي افتتاح المصنع بعد عملية شاقة للحصول على الموافقة وأعمال إنشاء استمرت عامين واجهت "تسلا" خلالهما عقبات إدارية وقانونية، بما فيها شكاوى من السكان المحليين حول التأثير البيئي للمنشأة.

وبعدما بدأت البناء على مسؤوليتها الخاصة، فازت "تسلا" أخيراً بالموافقة الرسمية من السلطات الإقليمية لبدء الإنتاج في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويُعَدّ هذا المصنع الضخم في غرونهايده بولاية براندنبورغ في شرق ألمانيا، أول موقع إنتاج لشركة تسلا في أوروبا، ويأمل المسؤولون أن يساعد المنطقة على وضع نفسها كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية.

ويأتي تركيز "تسلا" على أوروبا فيما تعاني القارة العجوز أزمة جراء تكاليف الطاقة الباهظة التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما دفع بعض السائقين إلى الأخذ في الاعتبار البدائل الكهربائية.

لكن الشركة الأمريكية لم تَسلَم من أزمة نقص الموادّ الأولية واضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة جزئياً بالحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي حضر الافتتاح الثلاثاء إلى جانب المستشار أولاف شولتس، إنه "يوم مميز في عملية التحول في مجال التنقل في ألمانيا".

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على موارد النفط الروسية، قال هابيك إن السيارات الكهربائية قدّمت ألمانيا "خطوة جديدة بعيداً عن واردات النفط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us