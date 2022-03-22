حققت الصادرات التركية إلى الإمارات العربية المتحدة، نمواً بنسبة 52.4% خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وساهمت الزيارات المتبادلة التي أجراها وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد لأنقرة وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأبو ظبي، في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات إلى 303 ملايين و242 ألف ليرة خلال فبراير/شباط الماضي.

بهذا تكون الصادرات التركية إلى الإمارات حققت نمواً بنسبة 52.4% خلال فبراير/شباط، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وحلّت الإمارات خلال الشهر الماضي في المركز 17 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا.