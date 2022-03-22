قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن أكثر من 100 ألف شخص محاصَرون في مدينة ماريوبول التي تتعرض لقصف الجيش الروسي.

وأوضحت فيريشوك في تصريحات لقناة تليفزيونية محلية الثلاثاء، أن أكثر من 100 ألف شخص يرغبون في مغادرة ماريوبول ولا يستطيعون.

وأشارت إلى أن أحداً لا يستطيع الاقتراب من المسرح في ماريوبول، إذ يتعرَّض للقصف المستمرّ.

وأضافت: "الناس الآن محتجزون هناك رهائن، قيل لهم إنه ستُصادَر سيارتهم، وغير واضح إن كانوا سيُطلَق سراحهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسيَّة دعت أوكرانيا إلى "إلقاء السلاح" في ماريوبول، وطالبت بـ"ردّ مكتوب" على طلبها من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة للمدينة، وهو ما رفضته كييف.

والأحد الفائت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستضمن خروجاً آمناً من مدينة ماريوبول، والحفاظ على حياة جميع الذين يُلقُون أسلحتهم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلِّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً في سيادتها".