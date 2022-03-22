قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ إلى السلاح النووي في حال تعرض روسيا لـ"خطر وجودي"، دون توضيح المقصود بذلك.

وأفاد بيسكوف في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن بوتين لم يتمكن بعد من الوصول لأهدافه في أوكرانيا.

وأوضح أن "العملية العسكري الخاصة" تسير وفقا للخطط والأهداف المحددة مسبقا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".