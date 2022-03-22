سياسة
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"إذا تعرضنا لخطر وجودي".. الكرملين يصرح عن محددات استخدام السلاح النووي
حذر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، من إمكانية لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي، إذا ما تعرضت لما وصفه ب"الخطر الوجودي"، خلال عمليتها العسكرية على أوكرانيا المدعومة من الغرب.
"إذا تعرضنا لخطر وجودي".. الكرملين يصرح عن محددات استخدام السلاح النووي
العالم يحبس أنفاسه منذ إعلان بوتين رفع مستوى تأهب قدرات الردع النووي الروسية / Getty Images
22 مارس 2022

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ إلى السلاح النووي في حال تعرض روسيا لـ"خطر وجودي"، دون توضيح المقصود بذلك.

وأفاد بيسكوف في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن بوتين لم يتمكن بعد من الوصول لأهدافه في أوكرانيا.

وأوضح أن "العملية العسكري الخاصة" تسير وفقا للخطط والأهداف المحددة مسبقا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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