سياسة
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رغم غياب الآلية القانونية.. واشنطن تبحث عزل موسكو من مجموعة العشرين
تبحث الولايات المتحدة مع حلفائها مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، إلا أن القرار ليس سهلاً بسبب عدم وجود إجراء قانوني واعتراض بعض الدول الأعضاء على خطوة مماثلة.
رغم غياب الآلية القانونية.. واشنطن تبحث عزل موسكو من مجموعة العشرين
الولايات المتحدة: "نعتقد بأنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة لروسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي". / Reuters
23 مارس 2022

تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية جراء هجومها على أوكرانيا، وفق مصادر مشاركة في المناقشات.

وقالت المصادر في تصريحها لوكالة رويترز، إن احتمال رفض دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند والسعودية وغيرها، أي محاولة لاستبعاد روسيا، زاد من احتمال عدم حضور بعض الأعضاء اجتماعات هذا العام.

ومجموعة العشرين إلى جانب مجموعة السبع الأصغر، التي تضم فقط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا، منتدى دولي رئيسي لتنسيق كل شيء من إجراءات تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود.

وتواجه روسيا سيلاً من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما يشمل على وجه الخصوص استبعادها من نظام (سويفت) المصرفي العالمي وتقييد تعاملات بنكها المركزي.

من جانبه، قال مصدر كبير في مجموعة السبع: "جرت مناقشات بخصوص ما إذا كان من المناسب أن تكون روسيا جزءاً من مجموعة العشرين، إذا ظلت روسيا عضواً، فستصبح منظمة أقل فائدة".

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع حلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الثلاثاء، "نعتقد بأنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة لروسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي".

ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى.

وفي إطار منفصل، أكد مصدر من الاتحاد الأوروبي أن وضع روسيا سيكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين، التي تتولى إندونيسيا رئاستها حالياً.

وقال المصدر "لقد أصبح واضحاً أن حضور روسيا في الاجتماعات الوزارية المقبلة سيكون مشكلة كبيرة للدول الأوروبية"، مضيفاً أنه لا توجد عملية واضحة لاستبعاد دولة.

ووُسعت مجموعة السبع لتصبح مجموعة الثماني بعد ضم روسيا خلال فترة من تحسن العلاقات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

لكن عضوية موسكو عُلّقت إلى أجل غير مسمى في المجموعة تلك بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014.

وكانت بولندا قد قالت يوم الثلاثاء إنها اقترحت على مسؤولي التجارة الأمريكيين أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين وإن الاقتراح تلقى "استجابة إيجابية".

لكن، قال مصدر في مجموعة السبع إنه من غير المرجح أن توافق إندونيسيا أو أعضاء مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين على استبعاد روسيا من المجموعة، وفق حديثه لوكالة رويترز.

وقال مسؤول من إحدى دول مجموعة العشرين في آسيا "من المستحيل إخراج روسيا من مجموعة العشرين" ما لم تتخذ موسكو مثل هذا القرار من تلقاء نفسها، وأضاف "ببساطة لا يوجد أي إجراء لحرمان روسيا من عضوية مجموعة العشرين".

بدورها، امتنعت وزارة الخارجية الإندونيسية عن التعليق على دعوات لاستبعاد روسيا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي دودي بودي واليو، إن موقف إندونيسيا محايد على الدوام، لكنه أشار إلى مخاطر الانقسامات بشأن هذه القضية، وقال إنها ستستخدم قيادتها لمجموعة العشرين لمحاولة حل أي مشاكل.

وأضاف أن روسيا لديها "التزام قوي" بحضور اجتماعات مجموعة العشرين ولا يمكن للأعضاء الآخرين منعهم من الحضور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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