أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الأربعاء، اعتزال آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً ممارسة اللعبة عن 25 عاماً.

وقال اتحاد اللاعبات، في بيان "أعلنت اليوم آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً، اعتزالها ممارسة التنس على المستوى الاحترافي، بعد مسيرة رائعة في أعلى منافسات السيدات".

وبدأت آشلي ممارسة التنس في عمر 5 أعوام تحت إشراف والديها، وقد حصدت 15 لقباً، وفازت قبل شهرين ببطولة أستراليا المفتوحة لتحقق بذلك لقبها العالمي الثالث، لتكون بذلك في صدارة التصنيف العالمي.

وحول اعتزالها، قالت آشلي في فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام: " "لدي الكثير من الأحلام التي أود مطاردتها، ولا يتضمن ذلك بالضرورة السفر حول العالم والابتعاد عن عائلتي والوجود بعيداً عن منزلي، وهو المكان الذي أحب الوجود فيه باستمرار".

كانت آشلي قد اعتزلت مرة أولى عام 2014 بسبب إرهاقها من البطولات، قبل أن تعود مجدداً للعب عام 2016 وتحقق نجاحات متتالية.

وحول ذلك علقت قائلة: "أعرف أني فعلت ذلك من قبل لكن بمشاعر مختلفة، رغم امتناني الشديد للتنس لكنني مستعدة الآن لوضع مضربي جانباً ومطاردة أحلام أخرى".