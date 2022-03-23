يتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الزعماء الأوروبيين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، حاملاً معه خططا لفرض مزيد من العقوبات على موسكو قالت مصادر إنها تشمل أعضاء في البرلمان الروسي، حسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يغادر بايدن البيت الأبيض، الأربعاء، في رحلة تشمل محادثات في بروكسل مع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقادة الأوروبيين وزيارة لوارسو لإجراء مشاورات مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

وقال مصدران مطلعان إن بايدن وفريقه يعكفان على تطوير خطط لفرض عقوبات على أعضاء بمجلس النواب الروسي (الدوما)، رداً على هجوم روسيا ضد أوكرانيا، ومن المتوقع إعلان العقوبات غداً الخميس، حسب رويترز.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن العقوبات قد تشمل 300 من أعضاء مجلس الدوما.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لم يجرِ اتخاذ قرارات نهائية بشأن من سنفرض عليهم عقوبات وعددهم".

وأضاف: "سنعلن عن إجراءات إضافية بشأن العقوبات بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس عندما تتاح للرئيس فرصة التحدث معهم".

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، قد قال للصحفيين أمس الثلاثاء إن بايدن سيحضر يوم الخميس قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي ويلتقي مع زعماء مجموعة السبع ويلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 في جلسة للمجلس الأوروبي.

وقال سوليفان إنه بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا سيعمل بايدن مع حلفاء الولايات المتحدة لتشديد العقوبات الحالية "للحيلولة دون تفادي العقوبات ولضمان تطبيقها بشكل صارم".

وتعهد بايدن بعدم الدخول في صراع مباشر مع روسيا لكنه وعد بأن الولايات المتحدة ستدافع عن جميع أراضي حلف الأطلسي، وأمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الجهة الشرقية للحلف لتهدئة مخاوف الحلفاء وطمأنتهم.