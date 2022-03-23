قضت المحكمة في البوسنة والهرسك بالسجن مدة 35 عاماً على الجندي السابق في جيش جمهورية صرب البوسنة، بريدراغ باستاه، لارتكابه "جريمة حرب" خلال الحرب التي شهدتها البلاد بين عامي 1992-1995.

وأفادت المحكمة في بيان، الثلاثاء، أن باستاه بصفته عضواً في جيش جمهورية صرب البوسنة تورط في جرائم قتل واحتجاز وتعذيب ضد المدنيين البوشناق في منطقة فلاسينيتشا عام 1992.

وأوضحت أن باستاه متهم بالتورط في قتل 34 مدنياً من البوشناق داخل معسكر اعتقال سوسيتشا الذي أنشأه جيش جمهورية صرب البوسنة في منطقة فلاسينيتشا.

كما ورد في لائحة الاتهام أن باستاه اقتاد الضحايا بالحافلات من معسكر الاعتقال المذكور إلى المكان الذي قُتلوا فيه.

يذكر أنه قُتل ألفان و643 بوشناقياً، بينهم 288 طفلاً، خلال الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.