سياسة
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السجن 35 عاماً لمرتكب جريمة حرب في البوسنة.. تعرَّف التفاصيل
حُكم على جندي سابق في جيش جمهورية صرب البوسنة بالسجن مدة 35 عاماً لارتكابه "جريمة حرب"، إبان الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامي 1992-1995.
السجن 35 عاماً لمرتكب جريمة حرب في البوسنة.. تعرَّف التفاصيل
باستاه متهم بالتورط في قتل 34 مدنياً من البوشناق داخل معسكر اعتقال سوسيتشا الذي أنشأه جيش جمهورية صرب البوسنة
23 مارس 2022

قضت المحكمة في البوسنة والهرسك بالسجن مدة 35 عاماً على الجندي السابق في جيش جمهورية صرب البوسنة، بريدراغ باستاه، لارتكابه "جريمة حرب" خلال الحرب التي شهدتها البلاد بين عامي 1992-1995.

وأفادت المحكمة في بيان، الثلاثاء، أن باستاه بصفته عضواً في جيش جمهورية صرب البوسنة تورط في جرائم قتل واحتجاز وتعذيب ضد المدنيين البوشناق في منطقة فلاسينيتشا عام 1992.

وأوضحت أن باستاه متهم بالتورط في قتل 34 مدنياً من البوشناق داخل معسكر اعتقال سوسيتشا الذي أنشأه جيش جمهورية صرب البوسنة في منطقة فلاسينيتشا.

كما ورد في لائحة الاتهام أن باستاه اقتاد الضحايا بالحافلات من معسكر الاعتقال المذكور إلى المكان الذي قُتلوا فيه.

يذكر أنه قُتل ألفان و643 بوشناقياً، بينهم 288 طفلاً، خلال الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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