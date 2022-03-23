سياسة
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"أجهشن بالبكاء".. طالبان تغلق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من فتحها
تراجعت حركة طالبان، الأربعاء، عن إعلانها فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة لحين "وضع خطة وفقاً للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
"أجهشن بالبكاء".. طالبان تغلق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من فتحها
كانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح المدارس لجميع الطلاب بما يشمل الفتيات في جميع أنحاء البلاد / AFP
23 مارس 2022

أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، الأربعاء، بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق ما أعلن متحدث باسمها.

وصرّح إنعام الله سمنكاني لوكالة الصحافة الفرنسية: "نعم هذا صحيح"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكداً بذلك معلومات تفيد بأن فتيات طُلب منهن العودة إلى منازلهن.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فريقها كان يصوّر صباح الأربعاء حصة دراسية في صف في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابل، عندما دخل مدرس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهن.

وقال مدرسون وطالبات من ثلاث مدارس ثانوية في العاصمة كابل إن الفتيات توجهن والسعادة تغمرهن إلى المدارس صباح اليوم، لتجدن في انتظارهن أوامر بالعودة مجدداً إلى المنازل، وأضافوا أن "العديد منهن أجهشن بالبكاء"، حسب وكالة رويترز.

وقالت طالبة لم تذكر اسمها لأسباب أمنية: "شعرنا جميعاً بخيبة أمل وانتابتنا حالة من اليأس التام عندما أخبرتنا المديرة بالنبأ وكانت تبكي أيضاً"، حسب رويترز.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح المدارس لجميع الطلاب بما يشمل الفتيات في جميع أنحاء البلاد الأربعاء، وذلك بعد شهور من القيود المفروضة على تعليم الفتيات في سن المدارس الثانوية.

ونشر متحدث باسم الوزارة، مساء الثلاثاء، تسجيلاً مصوراً يهنئ فيه جميع الطلاب والطالبات على العودة إلى المدارس.

لكن وكالة "بختار" الحكومية للأنباء ذكرت أن الوزارة قالت، الأربعاء، إن مدارس الفتيات ستظل مغلقة لحين وضع خطة تتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية، حسب تعبيرها.

ولطالما شدد المجتمع الدولي على حقّ الجميع في التعليم في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان. واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرّسين.

وكانت طالبان قد حظرت في المرة السابقة التي حكمت فيها أفغانستان من 1996 إلى 2002 تعليم الفتيات ومنعتهن من العمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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