أعلنت الشرطة الصومالية الأربعاء مقتل 6 أشخاص، بينهم أجانب، جراء هجوم مسلح على مطار مقديشو الدولي.

جاء ذلك في تصريح صحفي، للمتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم، عقب ساعات من إعلان التصدي لهجوم مسلح على مطار مقديشو الدولي بالعاصمة، حسب إعلام محلي.

وأفاد آدم بـ"مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب في هجوم مسلح على مطار مقديشو الدولي".

وأوضح أن "القتلى الأجانب أحدهم جندي من قوات حفظ السلام ضمن البعثة الإفريقية (أميصوم)"، دون تفاصيل أكثر.

وكان التلفزيون الرسمي الصومالي أعلن سابقاً أن قوات الأمن في البلاد تتعامل مع "حادث إرهابي" عند بوابات معسكر للجيش في العاصمة مقديشو، وقال شاهد إن "المهاجمين شقوا طريقهم عبر البوابة وبدؤوا في إطلاق النار" وفق وكالة رويترز.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وذكرت إذاعة الأندلس التابعة للحركة، أن مقاتلي الحركة هاجموا قاعدة هالان وأنهم مازالوا يطلقون النار.

وتستضيف القاعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وتقع بالقرب من المطار.

وقال التلفزيون الوطني الصومالي، عبر حسابه على تويتر "قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي على إحدى البوابات الرئيسية لمجمع هالان بمقديشو، وستقدم الشرطة التفاصيل خلال وقت قصير".

وقال الشاهد في المجمع، إن "المهاجمين شقوا طريقهم عبر البوابة وشرعوا في إطلاق النار".

وقال شاهد يدعى مهاد هيرسي في هالان: "رأيت عدداً من جنود الاتحاد الإفريقي المصابين على الأرض، كنا نسير بعيداً عن مكان الحادث وأصيب اثنان من أصدقائي بالقرب من فندق DFS"، وفق حديثه لوكالة رويترز.