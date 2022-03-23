أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، أنها ستفتتح أول قاعدة لوجستية لها في تركيا بمدينة إسطنبول في خريف العام الجاري، وأنها ستوفر فرص عمل لأكثر من ألف شخص في عاملها الأول.

وأوضحت الشركة في بيان الأربعاء، أنها خططت لإنشاء القاعدة اللوجستية في تركيا باستثمار تجاوز 100 مليون دولار، بهدف تلبية الطلب المتزايد.

وذكرت أنها بدأت رسمياً أنشطتها التجارية بتركيا في سبتمبر/أيلول عام 2018، وقدمت خدماتها لعملائها بأسعار معقولة وخيارات تسليم سريعة وموثوقة، فضلاً عن توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص.

بدوره، أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، في بيان، أن تركيا باقتصادها القوي وبنيتها التحتية وطاقتها البشرية وموقعها الاستراتيجي، أصبحت مركز اهتمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن تركيا تقدم للمستثمرين الدوليين الخدمات في مختلف المجالات مثل البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والخدمات اللوجستية والإدارة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس عمليات أمازون في أوروبا، ستيفانو بيريجو، عن سعادته في افتتاح أول قاعدة لوجستية في إسطنبول، مؤكداً على الثقة التي يولونها لتركيا.

وأشار إلى أن القاعدة اللوجستية ستوفر في السنة الأولى أكثر من ألف فرصة عمل متنوعة وشاملة للخبرات والخلفيات التعليمية المختلفة، في بيئة عمل حديثة وبأجور ومزايا مرضية.

ويقع المقر الرئيس لشركة أمازون في منطقة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، ولها فروع مواقع في عدد من البلدان، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا والصين.