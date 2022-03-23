سياسة
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مفاوضات صعبة بين موسكو وكييف وألمانيا تزوّد أوكرانيا بصواريخ ستريلا
اتّهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الولايات المتحدة بعرقلة المباحثات مع كييف والأوكرانيين "بتغيير موقفهم تكراراً"، فيما أعلن مفاوض أوكراني أن المفاوضات بين بلاده وروسيا "صعبة" لأن "الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية"
مفاوضات صعبة بين موسكو وكييف وألمانيا تزوّد أوكرانيا بصواريخ ستريلا
#IZT27 : Russian invasion of Ukraine / AFP
23 مارس 2022

أعلن المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك الأربعاء أن المفاوضات بين بلاده وروسيا "صعبة" لأن "الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية".

وأشار إلى أن المفاوضات التي استؤنفت في 14 آذار/مارس تتواصل "بشكل دائم، عبر الانترنت".

وقبل وقت قصير، اتّهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الولايات المتحدة بعرقلة المباحثات "الصعبة" مع كييف والأوكرانيين "بتغيير موقفهم تكراراً".

وقال لافروف خلال خطاب ألقاه أمام طلّاب "من الصعب أن نتخلّص من الانطباع بأن زملائنا الأمريكيين يمسكون (الأوكرانيين) بأيديهم".

وأضاف: "يفترض الأمريكيون ببساطة أن إنهاء هذه العملية بسرعة ليس مفيداً لهم"، بعد شهر تقريباً من بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع: "تريد الدول الغربية لعب دور الوسطاء. نحن لا نعارض ذلك، لكن لدينا خطوط حمراء".

الروبل مقابل الغاز

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء توصيل الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون: "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

صواريخ ألمانية

في سياق آخر، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن مزيداً من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخيرات في عمليات التسليم.

وكانت تلك الصواريخ في مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع. لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

وقالت بيربوك أمام البرلمان الألماني "يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق".

وأضافت "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا".

كما قالت إن أول رحلة لنقل لاجئين أوكرانيين من مولدوفا إلى ألمانيا ستقلع يوم الجمعة أو السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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