سياسة
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الناتو يتعهّد بدعم أوكرانيا للتصدي لأي تهديد نووي أو كيميائي
قال الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي إن دول الحلف اتفقت على توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا، منها الدعم السيبراني، وكذلك المعدّات اللازمة  لها لمواجهة التهديد الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
الناتو يتعهّد بدعم أوكرانيا للتصدي لأي تهديد نووي أو كيميائي
لفت ستولتنبرغ إلى أن قمة غد لن تتطرق إلى عضوية أوكرانيا في الناتو / AA
23 مارس 2022

أعلن الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء، أن قادة دول الحلف يُتوقّع أن يتفقوا على توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرغ عشية انعقاد قمة طارئة للناتو في بروكسل: "أتوقع أن يتفق الحلفاء غداً على توفير مزيد من الدعم، بما فيه مساعدة أمنية سيبرانية، بالإضافة إلى معدّات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التهديد الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي".

  • ولفت ستولتنبرغ إلى أن "قمة غد لن تتطرق إلى عضوية أوكرانيا في الناتو".

وشدد على دعم "قادة دول الناتو لأوكرانيا"، مؤكداً حقها في الدفاع عن النفس، "وهو الحق الأساسي الذي يمارسه حالياً الأوكرانيون".

كما أشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف سينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الدول الشرقية.

وفي وقت سابق صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن كييف مستعدة للتخلّي عن عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إذا توقف إطلاق النار وانسحبت القوات الروسية وضمان أمن بلاده.

وأوضح زيلينسكي في حوار مع التليفزيون الرسمي الأربعاء، أن خطوة بلاده تأتي بغية تحقيق توافق بين "الغرب الذي لا يعرف ما سيفعله في ما يخصّ انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأوكرانيا التي ترغب في ضمان أمنها، وروسيا الرافضة لتوسُّع الحلف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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