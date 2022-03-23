سياسة
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نائب أمين عامّ مجلس الأمن الروسي يحذّر من حرب نووية بسبب سياسة أمريكا
قال نائب أمين عامّ مجلس الأمن الروسي إن العالم قد يتجه نحو حرب نووية كارثية إذا استمرت أمريكا في تنفيذ مؤامرة طويلة الأمد لتدمير روسيا.
نائب أمين عامّ مجلس الأمن الروسي يحذّر من حرب نووية بسبب سياسة أمريكا
ميدفيدف يقول إن العالم قد يتجه نحو حرب نووية كارثية إذا استمرت أمريكا في تنفيذ ما يعتبره الكرملين مؤامرة طويلة الأمد لتدمير روسيا / AA
23 مارس 2022

حذّر أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأربعاء، من أن العالم قد يتجه نحو حرب نووية كارثية إذا استمرت في تنفيذ ما يعتبره الكرملين مؤامرة طويلة الأمد لتدمير روسيا.

وقال ديمتري ميدفيديف الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب أمين عامّ مجلس الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة خططت لتدمير روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وأضاف في بيان من 550 كلمة: "هذا يعني أنه يجب إذلال روسيا وتقويضها وتحطيمها وتقسيمها وتدميرها".

وتعطي وجهة نظر ميدفيديف، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أقلّ الشخصيات تشدداً في الدائرة المقربة لبوتين، لمحة لطريقة التفكير السائدة داخل الكرملين في وقت تنخرط فيه موسكو في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقالت الولايات المتحدة مراراً إنها لا ترغب في انهيار روسيا، وإن ازدهار روسيا واستقرارها وانفتاحها على العالم يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة نفسها.

ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وتَسبَّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد قرابة عشرة ملايين شخص، وأثار مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، وهما أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ويقول بوتين إن العملية ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا، وكان على موسكو أن تتحرك لصدّ ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" للمتحدثين باللغة الروسية داخل أوكرانيا. وتقول أوكرانيا إن مزاعم بوتين بشأن ارتكاب إبادة جماعية محض هراء.

وقال ميدفيديف إن الكرملين لن يسمح أبداً بتدمير روسيا، لكنه حذّر واشنطن من أنها إذا حقّقَت ما وصفه بأهدافها المدمرة، فقد يواجه العالم أزمة كارثية تنتهي بـ"انفجار نووي كبير".

كما رسم صورة قاتمة للعالم في حالة رحيل بوتين وما سيتبعه من انهيار في روسيا صاحبة أكبر عدد من الرؤوس النووية حول العالم.

وقال ميدفيديف إن تدمير أكبر دولة في العالم من حيث المساحة يمكن أن يؤدي إلى تنصيب قيادة غير مستقرة في موسكو "التي لديها أكبر عدد من الأسلحة النووية المصوبة تجاه أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف أن انهيار روسيا سيؤدي إلى تشكيل خمس أو ست دول مسلَّحة نووياً عبر الأراضي الأوراسية يديرها "مهووسون ومتعصبون ومتطرفون".

وتابع قائلاً: "هل هذه صورة كارثية للعالم أم توقعات مستقبلية جنونية؟ هل هي محض خيال؟ لا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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