سياسة
2 دقيقة قراءة
بقيمة 300 مليون دولار.. أنقرة وأبو ظبي تطلقان "صندوق تركيا للتكنولوجيا"
أطلقت شركة "القابضة- إيه دي كيو"، المملوكة لحكومة أبو ظبي، وصندوق الثروة السيادي التركي، "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الشركات التركية الناشئة.
بقيمة 300 مليون دولار.. أنقرة وأبو ظبي تطلقان "صندوق تركيا للتكنولوجيا"
أنقرة وأبو ظبي تطلقان "صندوق تركيا للتكنولوجيا" بـ300 مليون دولار / AA
23 مارس 2022

أعلنت شركة "القابضة - إيه دي كيو"، المملوكة لحكومة أبو ظبي، وصندوق الثروة السيادي التركي، الأربعاء، إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الشركات التركية الناشئة.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان، إن إطلاق الصندوق "يأتي بهدف الاستثمار في صناديق رأسمال استثمارية مختلفة".

كما يهدف إلى "الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النموّ المرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة"، وفق البيان.

وأفاد البيان باعتزام الصندوق الاستثمار في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة، مثل الطاقة والمرافق والصحَّة وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"إيه دي كيو" محمد حسن السويدي، وفق البيان، إن إطلاق الصندوق يأتي في إطار تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة منذ أواخر عام 2021.

وتابع السويدي: "إطلاق الصندوق يؤكد التزامنا الاستثمار في النمو المستقبلي لتركيا".

وشدّد على أن الإمارات وتركيا تواصلان دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما.

فيما قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي أردا إرموت، في البيان، إن "قطاع التكنولوجيا حقّق نمواً كبيراً في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف إرموت: "نؤمن بأن صندوق تركيا للتكنولوجيا سيتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية في تقنيات الجيل الجديد".

وأوضح أن الصندوق الجديد يُعَدّ "الخطوة الأولى التي اتخذها صندوق الثروة السيادي التركي، على درب تحقيق رؤيته الرامية إلى بناء منصة تكنولوجية أوسع نطاقا بقيمة مليار دولار".

وأردف بأن الصندوق الجديد سيعمل على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا، وقيادة التقدّم في القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية المهمّة لتطوير تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us