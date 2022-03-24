سياسة
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في مشهد نادر.. أسلحة إيرانية وأمريكية جنباً إلى جنب بمعرض دفاعي في قطر
عرضت إيران أسلحة في معرض دفاعي بقطر، في مشهد نادر في هذا الحدث الكبير الذي عرضت فيه أيضاً أسلحة وطائرات مقاتلة أمريكية،على الرغم من العقوبات الاقتصادية الشاملة، .
في مشهد نادر.. أسلحة إيرانية وأمريكية جنباً إلى جنب بمعرض دفاعي في قطر
يهدف معرض ديمدكس إلى الترويج لقطر الحليف الرئيسي من خارج حلف الناتو للولايات المتحدة / AP
24 مارس 2022

عرض قادة من وزارة الدفاع الإيرانية صواريخهم وأنظمة أسلحة الدفاع الجوي الخاصة بها في معرض ديمدكس بقطر.

وتصنع وزارة الدفاع أسلحة لكلٍّ مِن الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري، وهي مؤسسة تلعب دوراً فريداً في تحديد وتنفيذ متطلبات الأمن القومي والسياسة الخارجية لإيران.

ويهدف معرض ديمدكس إلى الترويج لقطر، الحليف الرئيسي من خارج حلف الناتو للولايات المتحدة، والتي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

ومع ذلك تحافظ قطر أيضاً على علاقات جيدة مع إيران، التي تشترك معها في أكبر حقل غاز في العالم.

واجتذب معرض ديمدكس الدفاعي القطري شركات دفاع دولية تأمل في زيادة مبيعاتها إلى دول الخليج التي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن طيار سالم النابت، جولة في الجناح الإيراني قبل اختتام المعرض، وتفقّد معروضات الأسلحة، واستمع إلى عرض عنها.

وشوهد علم أمريكي عملاق يمثل الشركة الأمريكية "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" بجوار المنصة الإيرانية مباشرة، غير أن الجناح الإيراني لا يظهر على خريطة المؤتمر، حسب أسوشيتد برس.

ولا تزال وزارة الدفاع في البلاد واللوجيستيات التابعة للقوات المسلحة تخضع لعقوبات أمريكية ساحقة بسبب الاشتباه في تجارة أسلحة غير مشروعة، حسب تقدير الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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