سياسة
3 دقيقة قراءة
هل يؤدي الانقسام وعدم الثقة بين المقربين من بوتين إلى فشل روسيا بأوكرانيا؟
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً ترجع فيه ما وصفته بإخفاق الجيش الروسي في أوكرانيا، إلى غياب الثقة بين كبار المسؤولين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدم امتلاك هؤلاء المسؤولين سوى القليل من الصلاحيات لاتخاذ قرارات حاسمة.
هل يؤدي الانقسام وعدم الثقة بين المقربين من بوتين إلى فشل روسيا بأوكرانيا؟
نيويورك تايمز تقول إن غياب الثقة بين بوتين وكبار مسؤوليه هو السبب وراء "إخفاق" روسيا في أوكرانيا / AP
24 مارس 2022

يتفق الكثير من الخبراء العسكريين على تعثّر الهجمات الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت قبل شهر، في تحقيق أهدافها الأساسية، إذ لم يستطع الجيش الروسي حتى الآن إسقاط الحكومة الأوكرانية والسيطرة على كبرى المدن بما فيها العاصمة كييف.

وترجع صحيفة نيويورك تايمز هذا "التعثّر" إلى جملة من الأسباب منها عدم امتلاك المسؤولين والضباط سوى القليل من الصلاحيات لاتخاذ قرارات حاسمة عادة ما يكون للرئيس فلاديمير بوتين قول الفصل فيها.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن "إخفاقات" بوتين في أوكرانيا يشير إليها مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الروس في المعارك، إذ تزعم أوكرانيا إنها استطاعت قتل 6 جنرالات روس على الأقل، بينما لا تعترف موسكو سوى بمقتل أحد هؤلاء الجنرالات بالإضافة إلى نائب قائد أسطولها في البحر الأسود.

من جهتهم يقول مسؤولون أمربكيون إنهم لا يستطيعون تأكيد عدد القتلى من الجنود الروس، لكنهم يرجعون "فشل" الهجمات الروسية في تحقيق أهدافها، إلى المعلومات الاستخباراتية السيئة.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا الفشل أثار الشك لدى المؤيدين لشن الهجمات في روسيا، رغم ادعاءات موسكو أن سبب ذلك هو حرص جيشها على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وفي هذا الصدد، يقول إيغور جيركين العقيد السابق في وكالة الاستخبارات الروسية ووزير الدفاع السابق في حكومة الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، إن روسيا أجرت "تقييماً خاطئاً وكارثياً" لقدرات الجيش الأوكراني، مضيفاً: "لقد قُلّل من شأن العدو من جميع النواحي"، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وفاجأ الأداء الضعيف للقوات الروسية المحللين، الذين توقعوا في بداية الحرب أن الجيش الروسي الضخم والمتقدم تقنياً سينهي المهمة بوقت قصير.

وعلى الجانب الآخر، تشير الصحيفة الأمريكية إلى أن المقاومة الأوكرانية كانت شديدة، وبعد مرور ما يقرب من شهر، لا تزال القوات الروسية تواجه هجمات قوية من الجيش الأوكراني الأضعف بكثير، وإن كان أكثر قدرة على المناورة.

ويرى الكاتب والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية الروسية أندريه سولداتوف أن الإخفاقات في أوكرانيا بدأت في خلق انقسامات داخل القيادة الروسية.

وتنقل الصحيفة عن سولداتوف القول إن كبير مسؤولي المخابرات الروسية والمشرف على تجنيد العملاء وعمليات التحويل في أوكرانيا وُضع قيد الإقامة الجبرية مع نائبه.

ويشير سولداتوف أيضاً إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي كان يُرى دوماً لصيقاً لبوتين ويعتقد كثيرون أنه سيكون خليفته، بدأ في التوراي على الأنظار، إذ لم يظهر في أي لقاء شخصي مع بوتين منذ 27 فبراير/شباط الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفقاً للصحيفة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us